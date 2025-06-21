В Приморье из-за непогоды без света остались 7,5 тыс. человек

Из-за дождя и ветра нарушено электроснабжение в Лазовском районе Приморья. Без света остались около 7,5 тыс. человек, сообщил приморский филиал Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

По данным компании, ночью 21 июня в Лазовском районе была нарушена работа электрооборудования в классе напряжения 35–110 кВ. Причиной стали обильные осадки и сильные порывы ветра. Ремонтные работы осложняют разливы рек и отсутствие проездов.

Для обеспечения резервного электроснабжения социально значимых объектов в район направили автономные источники питания — дизель-генераторные установки. Также по Приморью зафиксированы локальные отключения на линиях электропередачи 0,4–10 кВ, добавили в ДРСК.

На 21 июня в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и сильного ветра до 15–20 м/с. Также возможно быстрое развитие дождевого паводка с подтоплением низинных территорий. Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что в городе повалило 29 деревьев, городские службы устраняли последствия непогоды всю ночь.