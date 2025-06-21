Ночью и утром план «Ковер» вводился в аэропортах Казани и Нижнекамска

C 2:45 до 6:30 утра сегодня был закрыт аэропорт «Казань», сообщает пресс-служба Росавиации, за это время два самолета были отправлены на запасной аэродром.

Согласно сообщению МЧС, в аэропортах Казани и Нижнекамска вводился план «Ковер» (при объявлении этого плана воздушные судна вблизи аэропорта должны совершить посадку или выйти из зоны действия режима). В Казани с 2:50 до 6:15 в Нижнекамске с 5:15 до 7:21. Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане отменили в 8:12.

Этой ночью над территорией России было перехвачено и уничтожено семь украинских беспилотников, в том числе один над Мордовией, сообщает Минобороны РФ.

Александр Третьяков