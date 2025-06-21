В Карталинском районе 16-летняя водительница скончалась в ДТП

На автодороге в Карталинском районе Челябинской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля. За рулем находилась 16-летняя водительница, которая скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария случилась вечером 20 июня на четвертом километре автодороги Елизаветопольское – Южно-Степной. По предварительным данным, 16-летняя водительница «Лады Нивы» не справилась с управлением, съехала с дороги в правый кювет, после чего автомобиль перевернулся. В машине находилась 16-летняя пассажирка. Она получила травмы и была госпитализирована.

Ольга Воробьева