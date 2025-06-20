Госдеп: решения по РФ и Украине в США будет принимать только Трамп

Решения по дальнейшим действиям для разрешения конфликта России и Украины в США будет принимать исключительно президент Дональд Трамп. Об этом заявила пресс-секретарь госдепартамента Тэмми Брюс. В конце мая представитель Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что господин Трамп «устал и разочарован в обеих сторонах конфликта».

«Только президент Трамп может принять решение о том, как действовать дальше по конфликту между РФ и Украиной»,— сказала представитель Госдепа на брифинге (трансляцию вел Reuters на YouTube).

Госпожа Брюс уточнила, что США внимательно следят за переговорами России и Украины. Единственным способом прекращения боевых действий она назвала соглашения обеих сторон в результате переговоров. Любой переговорный процесс проходит «очень сложно», и не все детали доходят до СМИ, отметила она.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. Дата новой встречи не определена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что Россия и Украина совместно определят дату следующего раунда. На прошлой неделе президент Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом говорил о возможности продолжения переговоров после 22 июня.

Подробнее о втором раунде переговоров — в материале «Вот и поговорили».

Екатерина Отрашкевич