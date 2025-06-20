Два человека пострадали при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю на участке дороги Новоалександровка—Становое в Борисовском районе Белгородской области. Два человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что автомобиль полностью сгорел. У семейной пары, находившейся в машине в момент удара, обнаружены минно-взрывные и баротравмы. Их доставили в местную больницу. После оказания необходимой помощи раненых переведут в Городскую больницу №2 Белгорода.

За сутки от украинских ударов пострадали четыре жителя региона. По словам губернатора, ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 138 боеприпасов и 66 беспилотников.