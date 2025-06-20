Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК

Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом обсудил мировой нефтяной рынок и его перспективы, а также вопросы взаимодействия с организацией. Президент отметил деполитизированный характер деятельности организации. Беседа состоялась после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«ОПЕК вносит большой вклад в стабильность мировой экономики, поскольку деятельность организации направлена не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом»,— сказал Владимир Путин.

Хайсам аль-Гайс поблагодарил президента за поддержку в сохранении стабильности энергетических рынков. По итогам встречи они договорились продолжить сотрудничество.

В ОПЕК входит 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. Страны—члены ОПЕК контролируют примерно две трети мировых запасов нефти, осуществляют около 35 % всемирной добычи и 50% мирового экспорта нефти.

Екатерина Отрашкевич