Разрыв между короткими и длинными сделками на рынке рекламы вырос на 26%

Разрыв между ежегодными и длинными сделками на рынке рекламы в период с 2023-го по 2025 год вырос на 26%. Об этом сообщил вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский на организованной «Ъ» сессии на ПМЭФ.

«Мы видим, что длинные сделки оправданы», — сказал господин Сироватский. Крупный бизнес, по его словам, точно будет заказывать медиарекламу, в том числе на ТВ, в ближайшие пять лет, «какие бы кризисы не случились».

«То есть мышление длинным горизонтом позволяет тебе находить экономию, не меняя стратегии. Длинный горизонт, мышление открывает для тебя легкие возможности. Мыслить чуть дальше, чем один год — очень важно»,— резюмировал спикер.

Выгода длинного горизонта — это один из четырех тезисов господина Сироватского о том, как совершенствовать маркетинг. Остальные три: