Дональд Трамп требует специального прокурорского расследования выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп призвал назначить специального прокурора для расследования выборов 2020 года, в которых победил Джо Байден. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Morry Gash / Pool / Reuters Фото: Morry Gash / Pool / Reuters

«Байден был совершенно некомпетентен, и выборы 2020 года были полностью сфальсифицированы»,— написал он, отметив, что есть «масштабнейшие и убедительнейшие доказательства этого». По мнению господина Трампа, на этом основании должен быть назначен специальный прокурор, который все проверит. «Нельзя, чтобы такое опять происходило в Соединенных Штатах Америки!» — заявил он.

Господин Трамп уже не впервые поднимает вопрос о якобы имевшей место фальсификации результатов выборов президента в 2020 году, хотя суды и Генеральная прокуратура не нашли никаких доказательств этому. Как сообщает AP, в Министерстве юстиции агентству отказали в комментариях по поводу требований Дональда Трампа.

Алена Миклашевская