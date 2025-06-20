Четыре протокола зарегистрировали в Петербурге из-за нарушений на ЕГЭ

Мировые судьи зарегистрировали четыре протокола по фактам выявленных нарушений при проведении Единого государственного экзамена. Часть из них оформлена в отношении преподавателей, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Все четыре протокола оформлены по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников). Один из них касается сдачи Шохрухбеком Джураевым экзамена по русскому языку. Молодой человек имел при себе телефон, который, по его словам, пронес случайно.

Учитель Евгения Мащенко 30 мая, также во время ЕГЭ по русскому языку, допустила наличие мобильного телефона у экзаменуемого. Преподаватель с протоколом не согласна. По той же ситуации составлен протокол в отношении учителя Оксаны Гамзатовой.

Во время экзамена по биологии у Елизаветы были с собой шпаргалки, выпали из кармана. Девушка пояснила, что повторяла по ним материал и случайно взяла на экзамен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний балл ЕГЭ по русскому языку упал в Петербурге до 63,2.

Татьяна Титаева