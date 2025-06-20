В Петербурге в 2025 году начнется строительство индустриального парка «М10 Колпино»

В Петербурге появится индустриальный парк «М10 Колпино». Он будет размещен на участке более чем в 45 га. Строительство начнется уже в 2025.

Инвестиции в проект составят 3 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Смольного, «М10 Колпино» будет ориентирован на предприятия малого и среднего бизнеса с производствами четвертого класса опасности. Это невредные производства, как правило, в формате light industrial. Резидентам для размещения предприятий будут предлагаться участки от 0,5 до 20 га.

«Развитие частных промышленных территорий крайне важно для Санкт-Петербурга, особенно в условиях ограниченного земельного ресурса в черте города. Формат light industrial показывает свою высокую эффективность при оперативном запуске проектов малого и среднего бизнеса»,— отметил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«М10 Колпино» станет шестой площадкой в составе индустриального парка М10 и при этом первой, расположенной на территории Петербурга. Другие пять площадок (общей площадью 750 га) функционируют на территории Ленинградской области (поселки Ям-Ижора и Пионер, города Тельмана, Никольское и Красный Бор).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что многопрофильная компания «Заслон» (бывший холдинг «Ленинец») построит в Московском районе города индустриальный парк с научно-производственным центром.

Подробнее об этом читайте в нашем материале — «Технологиям открывают "Заслон"».

Дарья Астанина