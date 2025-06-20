Путин о поставках водки в ЮАР: если выпить, надо же и закусить чем-то

Президент России Владимир Путин оценил договоренность о поставках отечественной водки в ЮАР. Это может способствовать расширению экономических отношений двух стран, убежден глава государства.

«Если водки выпить, надо же и закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или поставки зерна»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, расширение географии поставок водки позволит миру «жить веселее».

Ранее о готовящихся поставках водки рассказал на ПМЭФ вице-президент ЮАР Пол Машатиле. В Россию из республики будут отправлять фрукты и вина.

В 2024 году экспорт водки из России составил $34.6 млн. Это на 3% меньше, чем годом ранее. При этом объемы производства выросли тоже на 3%. Основным покупателем российской водки остался Казахстан с объемом импорта в размере $32 млн.

Екатерина Отрашкевич