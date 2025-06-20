Доля малых компаний-экспортеров за последние два года выросла уже в 1,5 раза. Таким образом преломляется исторический тренд, поскольку рынок ВЭД перестает быть прерогативой крупных игроков, об этом на форуме в Петербурге сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков. Он отметил, что небольшим предприятиям для внешнеэкономической деятельности не подходят инструменты крупных корпораций и нужны готовые «коробочные» решения. В периметре ПСБ работает специализированная компания А7, она обеспечивает сопровождение внешнеторговых операций во всех валютах и юрисдикциях для всех сегментов бизнеса.

Сербская энергокомпания NIS снова просит Минфин США об отсрочке от санкций. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу после 27 июня, когда истечет срок предыдущей лицензии. Входящая в «Газпромнефть» NIS с января 2025-го под санкциями. Президент Сербии Вучич говорил, что США требует вывести российские компании из числа ее собственников.

Сбербанк в ближайшее время добавит новые способы проведения платежей, объявил глава компании Герман Греф, но подробности приводить не стал. Топ-менеджер уточнил, что компания активно развивает сейчас оплату с помощью сервиса биометрии «плати улыбкой». «Пока ноль фрода, ноль мошенничества по этому способу платежей, мы защищаем граждан полностью»,— заметил он.