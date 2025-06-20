Два человека тяжело пострадали в ДТП с автомобилем каршеринга и грузовиком на КАД

Полиция проводит проверку по ДТП с автомобилем каршеринга и пострадавшей несовершеннолетней. Дорожная авария произошла 20 июня в 10:40 на внутреннем кольце КАД в Петродворцовом районе Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 19-летний водитель каршерингового автомобиля Geely столкнулся на трассе с грузовиком MAN. Легковой автомобиль двигался по левой полосе, водитель не заметил сужения дороги, совершил наезд на водоналивные ограждения, после чего врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик с полуприцепом.

В результате ДТП пострадал водитель Geely и его 17-летняя пассажирка. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Детали произошедшего в настоящий момент выясняются.

Прежде «Ъ-СПб» писал о смертельном ДТП с двумя погибшими на 120-м километре автодороги «Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик