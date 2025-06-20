Путин: Россия идет по правильному пути в борьбе с молодежной безработицей

Россия входит в число мировых лидеров по уровню молодежной безработицы, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По словам главы государства, в России этот показатель составляет около 7,5%, что значительно ниже, чем в ряде развитых стран. Например, во Франции уровень молодежной безработицы достигает около 16%, а в Великобритании — около 11%.

Господин Путин подчеркнул, что молодежная безработица остается одной из самых острых социально-экономических проблем в современном мире. Однако в России, по его мнению, ситуация удается решить. Глава государства также отметил рост занятости среди молодых людей, которые впервые выходят на рынок труда и получают первое рабочее место.

Президент добавил, что Россия добилась исторического минимума по общему уровню безработицы — сегодня он составляет около 2,3%. Это стало возможным благодаря работе по созданию качественных рабочих мест и развитию экономики. При этом Владимир Путин отметил важность перехода к модели высоких зарплат, основанной на улучшении качества труда.