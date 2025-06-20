МАГАТЭ предложило контролировать ядерную программу Ирана через инспекции

Международное агентство по атомной энергии через надежную систему инспекций может гарантировать, что в Иране не будет разрабатываться ядерное оружие. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном конфликту Израиля и Ирана.

Рафаэль Гросси отметил, что дипломатическое решение возможно при наличии политической воли. Он подчеркнул, что обсуждаются элементы соглашения, и система инспекций МАГАТЭ может стать основой для долгосрочного мира и предотвращения ядерного кризиса на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Глава МАГАТЭ предупредил, что без такого решения возможен затяжной конфликт и угроза ядерного распространения. Это может подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия и режим нераспространения в целом.