«Большинство экспертов на самом деле изначально понимали позицию России по Украине»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году прошел с особым размахом — участие в нем приняли более 20 тыс. человек из более чем 140 стран мира. О внешнеполитических итогах форума корреспонденту “Ъ” Елене Черненко рассказал один из его регулярных участников, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Быстрицкий

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Андрей Быстрицкий

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

— Главная тема ПМЭФ в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Что, по вашим впечатлениям, можно сказать о ценностях, которые разделяют участники форума? Что у них общего?

— К базовым ценностям, которые, как мне кажется, разделяют многие участники форума, я бы отнес уважение к человеческим правам, к праву частной собственности и бизнеса, свободного предпринимательства и развития. Сюда же я бы отнес и традиционные ценности, на которые опирается и российское общество, и представители многих стран, представленных на форуме. Эти ценности универсальны, они базируются на простом и понятном представлении о том, что такое хорошо, что такое плохо. Хорошо, когда торжествует справедливость. Хорошо, когда тот, кто способен и достоин успеха, его добивается. Хорошо, когда люди уважают друг друга. Хорошо, когда есть семья и устои, на которые можно полагаться. В общем-то, речь идет о таких вещах, которые нас объединяют.

— Как вам форум в целом в этом году?

— Масштабное событие, он просто огромный. Выступлений, сессий и круглых столов заявлено под 200 штук. Все время что-то происходит, часто несколько интереснейших мероприятий параллельно и каждое по-своему любопытно. Это сотни часов содержательных дискуссий. Нужен уже, пожалуй, искусственный интеллект, чтобы освоить это богатство.

— Мне показалось крайне любопытным название круглого стола, который сам Валдайский клуб провел в Санкт-Петербурге накануне ПМЭФ. «Человек растерянный: как перестать бояться и полюбить перемены». К каким выводам пришли участники круглого стола?

— В мероприятии приняли участие 35–40 человек, это был большой и интересный разговор. Валдайский клуб всегда много работал над проблемами безопасности, это сейчас более чем актуальный вопрос мировой повестки дня. Нам важно, чтобы был слышен, естественно, голос и российского интеллектуального сообщества, и тех многочисленных иностранных экспертов, которые принимают участие в работе нашего клуба. Это очень разные люди. За последние годы география участников значительно расширилась — это и Азия, и Латинская Америка, и Африка. Проблемы безопасности волнуют всех, особенно сейчас на фоне радикальных и решительных перемен, которые мы наблюдаем.

У этой проблемы есть разные измерения, и самое, на мой взгляд, важное — это человеческое измерение. В конце концов, человеческое счастье, человеческая жизнь — это ценности, которые все мы разделяем и поддерживаем.

И мы говорили о том, как быть человеку в эпоху перемен, как что-то планировать в сложившейся ситуации — в среднесрочной и долгосрочной перспективе, можно ли выстраивать в нынешнее сложное, непредсказуемое время какую-то тактику и стратегию. Как ни странно, выводы получились достаточно оптимистичными.

Вероятно, это так вышло в том числе и потому, что у нас было много участников из Азии и Латинской Америки. Очень умные и содержательные люди. Среди них, к примеру, бывший президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, знающий и вдумчивый человек. Люди из этих регионов все видят несколько иначе, чем представители западных стран. Они видят, конечно, все сложности, трения и конфликты, и в их регионах они тоже есть, тем не менее они верят в возможность их урегулирования. У них нет вот этого кипящего разума западных элит и возбужденного восприятия мира в духе «Звездных войн». Они видят все проблемы, и многое им не нравится. Они за мир и безопасность. Но то, что зависит от них, они собираются делать, и они в себе достаточно уверены. У них в каждой стране свои сложности, но они учатся, они с ними справляются. Жизнь становится везде в общем-то лучше. Не все так линейно, но тем не менее. Это придает оптимизма.

Возвращаясь к вопросу о растерянном человеке — у него есть на что опереться даже в самые турбулентные времена. Да, риски сейчас высокие, и все может пойти по самому печальному сценарию, но это совершенно не является на 100% неизбежным или предписанным. Это не умаляет риски, но тем не менее позволяет смотреть на мир спокойно и рационально.

— На ПМЭФ в этом году было более 20 тыс. участников из 140 стран. О попытках изолировать Россию на этом фоне уже и не вспоминают?

— Вопрос о попытках изолировать Россию в этой ситуации, конечно, уже не стоит. Западные страны, правда, еще продолжают разжигать в себе ненависть к России, но, как я говорил, у них странное, искаженное, превратное мышление. При этом на форуме было достаточное количество представителей западных стран — от США до европейских государств. Поэтому ни о какой изоляции, конечно, говорить не приходится. Да, западные страны пытаются нанести России вред, нанести всем нам вред, но большинство государств мира заинтересованы в конструктивном сотрудничестве. Им эти игры неинтересны, они считают их контрпродуктивными, вредными и глубоко бесполезными. А самое главное — основанными на неверном восприятии мира. Поэтому и на форуме царило рациональное, взвешенное настроение, оптимистично-деловое, я бы сказал. Я разговаривал со многими участниками, все настроены на сотрудничество с российскими партнерами, хотят узнать Россию ближе и с разных сторон, заинтересованы в выстраивании матрицы взаимодействия. Для этого такие форумы в целом и нужны.

— В рамках ПМЭФ впервые за несколько лет прошел бизнес-диалог Россия—США. Что вы ожидаете от попыток реанимировать связи в деловой сфере, есть ли здесь перспективы, или все зависит от политической ситуации, которая по-прежнему останется напряженной?

— Конечно, многое зависит от политической ситуации. Перспективы восстановления деловых связей, бесспорно, есть, но переоценивать их, на мой взгляд, не стоит. Хотя и недооценивать не надо тоже. Процесс не будет молниеносным. Я бы сказал, что и здесь господствует осторожный деловой оптимизм. То есть видно ощущение какого-то просвета. Я, конечно, всех деталей российско-американских консультаций не знаю, но сам факт того, что они прошли и состоятся вновь, означает, что какая-то перспектива есть.

— Год назад президент Владимир Путин объявил об инициативе по созданию архитектуры евразийской безопасности. По вашему ощущению находит эта идея отклик у тех представителей стран, которые участвовали в форуме?

— Да, эта инициатива, бесспорно, находит отклик и, несомненно, будет развиваться. Каких-то стремительных прорывов на этом направлении ожидать не стоит, это будет долгий и непростой процесс. Но он идет. Мы видим, что разные аспекты этой тематики обсуждались в том числе и на самом форуме, участие в котором приняли весьма высокопоставленные делегации из стран, которые должна охватить инициатива президента. Они обсуждали разные направления сотрудничества и обеспечения стабильности, в общем, как раз вопросы, которые имеют отношение к евразийской безопасности. Так что интеллектуальное осмысление этой инициативы идет полным ходом. А это верная основа практики.

— Вы участвовали в ПМЭФ и в предыдущие годы. Можно ли сказать, что российская позиция по Украине находит со временем все большее понимание?

— Большинство экспертов на самом деле изначально понимали позицию России по Украине, и это касается не только представителей стран мирового большинства, но и специалистов из западных стран. У нас (на Валдайском клубе.— “Ъ”) по этому поводу неоднократно выступали, скажем, Джеффри Сакс, Джон Миршаймер. Так что понимание российской позиции было и раньше. Но можно сказать, что да, это понимание укрепляется. Во многом это происходит благодаря той последовательной и внятной линии, которую проводит российское руководство.

— Форум в этом году проходит на фоне тревожных событий на Ближнем Востоке. Какой ваш прогноз по ирано-израильскому конфликту?

— Прогнозы тут строить непросто. Ситуация сложная, острая, опасная. К тому же мы живем в мире, где очень распространена неточная, порой заведомо ложная информация. Израиль утверждает, что Иран был на пороге обретения ядерного оружия, Иран это отрицает, МАГАТЭ также говорит, что не видело никаких признаков попыток иранцев создать ядерное оружие, что не мешает США и другим странам поддерживать Израиль. При определенных обстоятельствах эта ситуация может перерасти в кошмарную катастрофу. Конфликт может охватить весь Ближний Восток и выйти за его пределы.

Я смотрю на все это со страхом и тревогой. Можно только надеяться, что конфликт все-таки удастся урегулировать посредством переговоров, которые вроде как наметились между Ираном и США.

Но вопрос, как поведет себя Израиль. Ситуация и сейчас уже плохая, идет настоящее жестокое насилие, но она может еще ухудшиться. Риск этого есть.

— В рамках круглого стола Валдайского клуба, да и в целом на ПМЭФ много говорили об искусственном интеллекте (ИИ). Что бы вы здесь выделили?

— Прежде всего, мы много говорили о том, что сегодня представляет собой ИИ. Это в первую очередь автоматизация рутинных интеллектуальных процессов. И это очень хорошо, очень полезно. Некоторые участники сравнивали появление элементов ИИ с открытием электричества, предрекая столь же революционные изменения. Возможно, они правы. Но тут возникает огромное количество вопросов, которыми необходимо заниматься уже сейчас.

Скажем, как избежать развития нового неравенства в сфере ИИ? Как развивать индустрию, которая нужна для программ ИИ и которая требует огромного количества энергии, железа, инфраструктуры? Как быть с принципами суверенитета и предела защиты? Что делать с авторскими правами на интеллектуальную собственность? На все эти и многие другие вопросы надо искать ответы, надо договариваться о правилах использования этого нового инструмента. Уже сейчас ИИ применяется фактически во всех сферах жизнедеятельности человека, и со временем эта тенденция будет только усиливаться. Мы на пороге колоссальной революции, изменений, последствия которых мы сейчас еще не в полной мере осознаем. Пока можно точно сказать, что ИИ весьма полезен, но доверять ему на 100% нельзя.