Самолет с вернувшимися из плена российскими военнослужащими прибыл в Подмосковье

Шестая группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной Украине территории в рамках обмена, сообщает «РИА Новости». Самолет сел в одном из подмосковных аэропортов.

Ранее Минобороны сообщало о возвращении еще одной группы российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передана группа военнопленных ВСУ. Сначала военнослужащие РФ находились в Белоруссии, после чего их должны доставить в Россию для реабилитации.

Сколько военнопленных передала каждая из сторон, оборонное ведомство не сообщает. По данным источника ТАСС, обмен был паритетным.