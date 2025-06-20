Принц Бахрейна прочитал стихи Пушкина на ПМЭФ и адресовал их Путину

Принц Бахрейна, советник по национальной безопасности короля и командующий королевской гвардией, Насер бен Хамад Аль Халифа обратился к президенту России Владимиру Путину с цитатой из стихотворения Александра Пушкина «Памятник». Так он начал свое выступление на пленарной сессии ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Прошу извинить, я поэт, люблю поэзию. Я хотел бы упомянуть слова великого русского поэта Александра Пушкина из его известного стихотворения»,— сказал принц. Затем он процитировал строку: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал».

По мнению Насера бен Хамад Аль Халифы, эта цитата отражает политику Владимира Путина в отношении народа, которую он назвал «мудрой» и отметил, что та «не измеряется только цифрами». По реакции российского президента и аплодисментам зала стало ясно, что этот комплимент был воспринят положительно.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В форуме участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты.