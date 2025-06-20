Финансирование социальных контрактов на Дону увеличили на 40%

Ростовская область планирует заключить шесть тыс. социальных контрактов в 2025 году. Финансирование программы поддержки семей в сложной жизненной ситуации увеличили на 40%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Социальный контракт представляет собой соглашение между органом социальной защиты и малоимущими гражданами или семьями. Его цель — стимулировать активные действия по преодолению трудностей у людей, чей доход ниже прожиточного минимума по независящим от них причинам, пояснили в министерстве в разговоре с «Ъ-Ростов».

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», для получения статуса малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина применяется величина прожиточного минимума 16,6 тыс. руб. на душу населения, установленная постановлением регионального правительства от 19 августа 2024 года. За первый квартал 2025 года освоение средств составило 13,2 млн руб., что равняется 24,8% от запланированного объема в сводной бюджетной росписи.

Напомним, в 2024 году социальными контрактами воспользовались более 4,2 тыс. жителей области. У 46 получателей вырос среднедушевой доход на члена семьи. У 18 человек среднедушевой доход значительно превысил величину прожиточного минимума.

Валентина Любашенко