На Дону будут судить подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

Перед судом предстанет житель Аксайского района за совершение развратных действий и убийство 8-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Обвиняемый с конвоем. Фото пресс–службы СК России по Ростовской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Обвиняемый с конвоем. Фото пресс–службы СК России по Ростовской области

По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемый, находясь в станице Ольгинской Аксайского района, увидел ранее незнакомую 8-летнюю девочку, которая шла по улице домой из магазина. «Заговорив с ребенком и пообещав довезти до дома, он силой посадил ее в салон автомашины типа эвакуатор, находящейся у него в служебном пользовании, и вывез в безлюдное место. После этого он совершил в отношении ребенка преступления против половой неприкосновенности и, с целью скрыть содеянное, задушил девочку», — раскрыли подробности преступления в ведомстве.

Злоумышленник был пойман и заключен под стражу. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека», п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Во время допроса свою вину фигурант признал. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, чтобы передать дело в суд.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на изнасилование еще одной девочки в Аксайском районе.