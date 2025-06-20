Балицкий: Донбассу и Новороссии нужен закон о страховании военных рисков

Привлечение инвестиций к новым российским территориям и их дальнейшее развитие требует принятия закона о страховании военных рисков компаний. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Господин Балицкий отметил, что подобный закон не принят на федеральном уровне. До решения этого вопроса инвестор на территории регионов работать не сможет, убежден губернатор Запорожья.

«Ни один инвестор на территорию любого региона не войдет, если не будет понимать гарантии защиты своих рисков»,— сказал Евгений Балицкий.

Ранее «Ъ FM» сообщил, что граждане и бизнес стали все чаще включать в покрытие риски терроризма и диверсий. Уже в начале 2025 года спрос на подобные договоры вырос примерно на треть по сравнению с прошлогодними показателями. Для выплат нужно, чтобы страховой случай квалифицировали как теракт.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «БПЛА влетели в страховки».