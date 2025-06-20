Стоимость ГАЗ-21 «Волга» сравнили с ценой квартиры в Ростове

В Ростове-на-Дону провели сравнение стоимости культовых автомобилей с ценами на недвижимость и рассказали об альтернативных вариантах инвестиций для покупателей премиум-сегмента. Исследование проводили эксперты сервисов «Яндекс.Недвижимость» и «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ

По данным аналитиков, ГАЗ-21 «Волга», символ советской эпохи, выпускавшийся с 1956 по 1970 год, сегодня оценивается коллекционерами в 5,7 млн руб. За аналогичную сумму в донской столице можно приобрести квартиру-студию площадью 27,5 кв. м на 18 этаже строящегося ЖК бизнес-класса «Панорама на Театральном» в Кировском районе.

Редкий внедорожник Toyota Mega Cruiser, производившийся ограниченными партиями с 1995 по 2001 год как альтернатива Hummer H1, оценивается в 14 млн руб. За эти деньги можно купить готовую квартиру площадью 55 кв. м в элитном ЖК «Царское село» в мкр. Новое Поселение. Жилье продается с дизайнерским ремонтом, мебелью и встроенной техникой, поясняют в сообщении.

Суперкар Mercedes-AMG GT 63 с 4,0-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 612 л.с., разгоняющийся до 100 км/ч за 3,2 сек., стоит свыше 31 млн руб. За такую цену в Ростове-на-Дону предлагается семейный комплекс из двух домов площадью 220 и 118 кв. м с гаражом и мангальной зоной.

Валентина Любашенко