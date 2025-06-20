Общественники обсудили создание образовательных комплексов в Ярославской области

Вопросы модернизации системы образования Ярославской области обсудили на рабочей встрече члены региональной Общественной палаты и Общественного совета при министерстве образования. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. О целях и задачах создания образовательных комплексов общественникам рассказала профильный министр Ирина Лобода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обсуждение создания образовательных комплексов в Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области Обсуждение создания образовательных комплексов в Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Задачи, которые решают эти преобразования, – рост оплаты труда отдельных категорий работников образовательных учреждений и повышение качества образовательного процесса. Конечно, такие важные вопросы привлекли внимание общественности, и мы подробно рассказываем, как будет проходить объединение»,— отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в в регионе уже работают шесть образовательных комплексов (ОК), созданных в прошлом году в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. Об опыте работы общественникам рассказал руководитель ярославского ОК «Вектор» Игорь Бугайчик. Он сообщил, что на первом этапе важно проинформировать все стороны о происходящих изменениях.

«Вопросы нужно задавать руководству или администрации, а не искать ответы во дворе на лавочке. Люди обращались в образовательные организации, и самый главный ответ был всем: ни для родителей, ни для детей ничего кардинально не изменится. Ребята будут ходить в прежние школы и посещать свои детские сады»,— рассказал директор ОК «Вектор» Игорь Бугайчук.

По словам Ирины Лободы, образовательные программы сохранятся в полном объеме, включая профильное и углубленное обучение по отдельным предметам. Никто из педагогов не будет сокращен, оптимизация затронет только вспомогательный и административный персонал. Вся экономия останется в образовательных комплексах и пойдет на повышение оплаты труда.

Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин отметил, что тема создания ОК широко обсуждается в регионе. Разговор с общественниками господин Березкин назвал «профессиональным» и «конкретным».

«Удалось с разных сторон посмотреть на эту тему – без ненужных эмоций, спокойно, трезво, профессионально. Думаю, что те решения, которые приняты по созданию комплексов, они оправданны. В них заложен очень мощный потенциал по совершенствованию работы, и я уверен, что в ближайшее время мы его увидим»,— прокомментировал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

Общественники сообщили, что будут вести постоянный мониторинг создания комплексов и оказывать содействие там, где оно необходимо. «Ъ-Ярославль» сообщал, что опыт по созданию образовательных комплексов решено распространить на все муниципальные округа региона. Сейчас в регионе проходит серия обсуждений проекта со всеми заинтересованными сторонами.

Алла Чижова