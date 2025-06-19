Министр образования и омбудсмен обсудили создание образовательных комплексов

Успешный опыт по созданию образовательных комплексов решено распространить на все муниципальные округа региона. Об этом рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода в ходе обсуждения проекта с уполномоченным по правам человека в Ярославской области Сергеем Бабуркиным, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Омбудсмен и министр обсудили итоги пилотного проекта модернизации системы образования в эфире телеканала «Россия 24». «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе созданы шесть образовательных комплексов: один — в Переславле-Залесском, два — в Рыбинске, три — в Ярославле.

«Для нас было очень важно увидеть новые механизмы управления образовательными учреждениями и добиться роста заработной платы отдельных категорий работников системы образования. Их заработная плата выросла на 45 – 60%»,— рассказала министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Госпожа Лобода отметила, что в новых комплексах созданы новые возможности для развития детей: работают медиацентры, реализуются преемственные программы дополнительного образования, открываются дополнительные группы продленного дня.

«Хорошо, что расширяются образовательные возможности и, что для меня очень важно в этой реформе, обеспечено соблюдение права на труд и достойную оплату труда. Если это происходит, то, конечно, можно приветствовать эти изменения»,— сказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Опыт создания образовательных комплексов будет распространен на все муниципальные образования. Сейчас руководство министерства проводит встречи с учредителями и представителями образовательных организаций. В ходе них обсуждаются основные принципы и параметры будущих образовательных комплексов.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, для детей и родителей с точки зрения образовательного процесса ничего не изменится. Каждые школа и детский сад остаются в своих зданиях, сохраняют направления образовательных программ, количество мест для детей. Профильное и углубленное обучение обязательно сохранится в тех же объемах, соответственно, в оплате труда педагогов также будет учитываться этот фактор. В образовательных комплексах появляется возможность создания дополнительных групп продленного дня, причем для детей до 5-го класса включительно. Вся экономия останется в образовательных комплексах и пойдет на повышение оплаты труда и на решение тех задач, которые определят в самих объединенных учреждениях.

Алла Чижова