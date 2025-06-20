Ростов ремонтирует дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Подрядные организации приступили к восстановлению асфальтового покрытия еще на пяти дорожных объектах Ростова-на-Дону в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По словам господина Скрябина, в список работ были включены: ул.Тургеневская (от пер. Братского до пр. Ворошиловского), пер. Приволжский, ул. Серафимовича (от пр. Ворошиловского до пер. Доломановского), мост по ул. Белорусской через р. Темерник и пр. Чехова (от ул. Большой Садовой до ул. Красноармейской).

В настоящее время в городе ведутся работы на 14 дорожных объектах. Восстановление завершено на 20 улицах из 37 запланированных, поясняют в сообщении.

«Мы стремимся сделать наши дороги более комфортными и безопасными для всех участников движения»,— прокомментировал Александр Скрябин.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростове-на-Дону планируется провести капитальный ямочный ремонт на площади 34 тыс. кв. м.

Валентина Любашенко