Движение троллейбусов №2 и №14 в Ижевске временно реорганизовали из-за ДТП
Легковой автомобиль врезался в опору контактной сети, что привело к ее повреждению. ДТП прозошло на ул. Удмуртской в Ижевске, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Фото: «Злой Ижевчанин», vk
Инцидент нарушил движение троллейбусов №2 и №14 в обе стороны. В связи с аварией движение общественного электротранспорта было временно реорганизовано.
Для маршрута № 2 троллейбусы следуют по следующему маршруту: ул. Молодежная — ул. Орджоникидзе — ул. Советская — ул. Пушкинская — Воткинское шоссе — Административный Индивидуальный район и обратно.
Маршрут № 14 теперь проходит по следующему пути: ул. К. Герда — ул. К. Либкнехта — ул. Воровского — ул. Советская — ул. Пушкинская — ул. Дзержинского — ул. Труда и обратно.