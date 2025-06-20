Движение троллейбусов №2 и №14 в Ижевске временно реорганизовали из-за ДТП

Легковой автомобиль врезался в опору контактной сети, что привело к ее повреждению. ДТП прозошло на ул. Удмуртской в Ижевске, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Злой Ижевчанин», vk Фото: «Злой Ижевчанин», vk

Инцидент нарушил движение троллейбусов №2 и №14 в обе стороны. В связи с аварией движение общественного электротранспорта было временно реорганизовано.

Для маршрута № 2 троллейбусы следуют по следующему маршруту: ул. Молодежная — ул. Орджоникидзе — ул. Советская — ул. Пушкинская — Воткинское шоссе — Административный Индивидуальный район и обратно.

Маршрут № 14 теперь проходит по следующему пути: ул. К. Герда — ул. К. Либкнехта — ул. Воровского — ул. Советская — ул. Пушкинская — ул. Дзержинского — ул. Труда и обратно.