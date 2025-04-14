Ремонтные работы на главных дорогах Сочи завершат до пика турпотока

Городские и федеральные власти Сочи согласовывают план ремонтных работ на дорогах, чтобы завершить основные этапы до начала летнего туристического сезона, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. В июне на участке Джубга — Сочи вводятся ограничения для движения большегрузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В этом году на муниципальные дороги Сочи выделено более 170 млн руб. Ямочный ремонт запланирован на 44 объектах дорожной инфраструктуры и в семи дворовых проездах. Также специалисты проведут капитальный ремонт улицы Инжирной.

В 2025 году в Адлерском районе стартуют крупные государственные проекты, в том числе строительство водовода и обхода Адлера. Глава Сочи Андрей Прошунин поручил разработать план взаимодействия с федеральными структурами для обеспечения комфортного передвижения местных жителей и туристов. Основные ремонтные работы на федеральных трассах А-147 и А-148 специалисты дорожных служб по плану должны завершить до пикового туристического сезона. Основные ремонты городских дорог будут проводиться в межсезонье, а локальные участки обновятся в течение года.

Федеральные дорожники завершают замену асфальтобетонного покрытия под эстакадами на трассах А-147 и А-148, а также на съездах. К концу мая планируется обновить около 560 тыс. кв. м асфальта. Работы на главных участках трасс уже завершены.

Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» завершают строительство подпорной стены на оползневом участке трассы А-147 в районе Мамайского перевала и аварийно-восстановительные работы на 189-м км в Хостинском районе, которые должны быть завершены к июню 2025 года. Также совместно с администрацией Сочи разрабатываются меры для повышения пропускной способности автодороги между микрорайоном Кудепста и Адлерским вокзалом, включая возможность введения одностороннего движения на шести примыканиях.

С 1 июня по 15 сентября 2025 года на трассе А-147 Джубга — Сочи будет ограничено движение большегрузов по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с 8 до 21 часа. Временные изменения направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения и увеличение пропускной способности дороги в высокий летний сезон.

Мария Удовик