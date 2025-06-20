В Краснодаре построят «цифровую фабрику» за 1 млрд рублей

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель и мэр Краснодара Евгений Наумов подписали соглашение с инвестором о создании в городе завода интерактивного оборудования стоимостью 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприятие построит компания «Территория высоких технологий». Производство станет первым в регионе, где на одной площадке будут проводиться научно-исследовательские работы и серийный выпуск продукции.

«"Цифровая фабрика" с высокой степенью автоматизации и контролем качества на каждом этапе обеспечит производство конкурентоспособной продукции как для внутреннего рынка, так и на экспорт»,— заявил Александр Руппель.

Заместитель губернатора также отметил, что проект откроет возможности для местной кооперации и даст импульс развитию промышленного комплекса региона. Завод также поможет закрыть часть потребности краевых предприятий в промышленных роботах.

Учредитель компании Алексей Поплавский рассказал, что центром проекта станет научно-технический центр. По его словам, основная задача учреждения — разработка новых технологических решений, испытание и доводка опытных образцов, цифровое моделирование производственных процессов, а также внедрение передовых разработок в серию. В том числе будут разрабатываться собственные отечественные роботизированные линии производства.

Господин Поплавский добавил, что центр будет сотрудничать с университетами, инжиниринговыми компаниями и отраслевыми экспертами, создавая среду для технологического предпринимательства и подготовки кадров.

Министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько подчеркнул, что роботизация производств поможет решить проблему дефицита кадров в промышленности. До 2033 года с учетом реализации инвестпроектов промышленности будет необходимо 28 тыс. специалистов. Кроме того, само предприятие намерено создать порядка 50 рабочих мест.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) ГК «Точно» бизнесмена Николая Амосова, мэрия Краснодара и администрация Кубани подписали соглашение о создании многофункционального кластера на территории бывшей промышленной площадки в микрорайоне «Патрики». Инвестиции в проект, получивший рабочее название «Цех», превысят 11,3 млрд руб.

Анна Гречко