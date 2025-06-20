На Ставрополье задержан подозреваемый в финансировании терроризма

Житель Курского округа Ставропольского края задержан по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили пресс-службы УФСБ по региону и следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С мая 2019 года по декабрь 2020 года мужчина, будучи активным сторонником международной террористической организации, размещал в социальной сети публикации о сборе денежных средств под видом благотворительной деятельности. Собранные таким способом более 2,5 млн руб. подозреваемый передал участникам запрещенной в России международной террористической организации»,— следует из сообщения.

Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Задержание провели совместно сотрудники СК России, УФСБ по региону и ГУ МВД России по СКФО.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Николай Аксенов