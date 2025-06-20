Трасса Джубга — Сочи вошла в топ самых перспективных дорожных проектов России

ВТБ Инфраструктурный Холдинг представил на ПМЭФ расчеты, согласно которым общий объем инвестиций в 30 ключевых автодорожных проектов России на 2025–2030 годы превысит 2,76 трлн руб. Крупнейшим проектом стало строительство семи участков трассы Джубга — Сочи, проектирование которой завершится к 2026 году. Предварительная стоимость оставшихся участков составит более 1,3 трлн руб. Еще один участок в обход Адлера уже находится на стадии реализации, пишет «Газета.ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Автодор» Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Наибольшая доля инвестиций приходится на Краснодарский край — 1,42 трлн руб. В тройку лидеров также вошли Приволжский округ с 513 млрд руб. и Северо-Западный округ с 297 млрд руб.

«Автодорожная инфраструктура является фундаментом для развития экономики регионов. Инфраструктурные проекты создают точки роста в регионах, стимулируют строительство, логистику и занятость»,— заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

По его словам, потребность автодорожной отрасли во внебюджетном финансировании в ближайшие годы останется высокой. «Среди ключевых инструментов поддержки отрасли отмечу государственно-частное партнерство, инфраструктурные облигации, специальные казначейские кредиты и капитальные гранты»,— добавил он.

В ВТБ уточнили, что в рейтинг вошли проекты, по которым на май 2025 года не был определен подрядчик или концессионер, а также не проводились открытые конкурсы.

«Ъ-Сочи» писал, что ФКУ «Черноморье» начало укладку асфальта на ремонтных участках трассы А-147 Джубга — Сочи с целью нормализации движения к началу курортного сезона. Временная схема движения будет изменена до 15 июня, а после завершения курортного сезона работы продолжатся с сооружением ростверка и укреплением подпорных стен.

Мария Удовик