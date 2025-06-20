Победные песни, классический спектакль или яркий карнавал
Как провести на Северном Кавказе 20, 21 и 22 июня
В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить концерты академических и эстрадных исполнителей, принять участие в «Мексиканском карнавале» или сходить на театральные премьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ
Где послушать музыку
21 июня в 15:00 в концертном зале пятигорского Театра Оперетты будет представлена программа «Песни победы». В ее основе — произведения участника Великой отечественной войны Булата Окуджавы.
Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)
21 и 22 июня в 18:00 в Ставропольской филармонии состоится концерт «Наедине с Бахом». Произведения великого композитора в рамках закрытия 123-его концертного сезона исполнит симфонический оркестр под управлением Юрия Михайленко.
Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)
21 июня в 19:00 в SOFIA HALL (Пятигорск) — концерт популярного рэпера Рема Дигги. Организаторы обещают «фирменный речитатив, звучные биты и мощный вайб».
Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)
Какие спектакли посетить
20 июня в 19:00 в Театре Оперетты (Пятигорск) — спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Главный герой — бедный, но весьма предприимчивый Егор Глумов.
Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)
21 июня в 18:00 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова состоится показ спектакля «Демон». В основе постановки — три произведения великого русского поэта: «Демон», «Тамбовская казначейша» и «Кавказский пленник». Режиссер Наталья Зубкова определила жанр спектакля как «мистическая феерия».
Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)
22 июня в 18:00 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова — драма «Не покидай меня». Капитан Михасев возглавляет специализированную разведывательную группу, состоящую из девушек. Вчерашние школьницы должны проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу.
Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)
22 июня в 19:00 в большом зале театра им. В. В. Тхапсаева (Владикавказ) покажут спектакль «В списках не значился». Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Главный герой, не зачисленный в личный состав Брестской крепости, вступает в бой с фашистами.
Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» идут показы приключенческой комедии «На деревню дедушке». 10-летний Владик отправляется в деревню к родственнику, которого никогда прежде не видел. И все время мечтает вернутся в город для участия в конкурсе.
Стоимость билетов — от 240 руб. (6+)
Еще одна премьера — мелодрама «Материалистка». Люси убеждена, что знает о любви абсолютно все. Она помогает людям встретиться, но сама не спешит создавать пару. Все меняется, когда в героиню влюбляется миллионер Рэнди.
Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)
В кинотеатрах «Салют Юг», «Салют Центр» и «Этажи» — спортивная драма «Больше чем футбол». На Кубок Европы вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии поедет ранее расформированная сборная России. У Федерации футбола сего две недели, чтобы собрать команду.
Стоимость билетов – от 280 руб. (12+)
Чем еще можно заняться
21 июня в 18:00 в парке Культуры и отдыха Ставрополя состоится Mexican Carnival («Мексиканский карнавал»). Организаторы обещают отдыхающим веселые танцы под зажигательную латино-американскую музыку.
Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)