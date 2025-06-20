Победные песни, классический спектакль или яркий карнавал

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить концерты академических и эстрадных исполнителей, принять участие в «Мексиканском карнавале» или сходить на театральные премьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

21 июня в 15:00 в концертном зале пятигорского Театра Оперетты будет представлена программа «Песни победы». В ее основе — произведения участника Великой отечественной войны Булата Окуджавы.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

21 и 22 июня в 18:00 в Ставропольской филармонии состоится концерт «Наедине с Бахом». Произведения великого композитора в рамках закрытия 123-его концертного сезона исполнит симфонический оркестр под управлением Юрия Михайленко.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

21 июня в 19:00 в SOFIA HALL (Пятигорск) — концерт популярного рэпера Рема Дигги. Организаторы обещают «фирменный речитатив, звучные биты и мощный вайб».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

20 июня в 19:00 в Театре Оперетты (Пятигорск) — спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Главный герой — бедный, но весьма предприимчивый Егор Глумов.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

21 июня в 18:00 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова состоится показ спектакля «Демон». В основе постановки — три произведения великого русского поэта: «Демон», «Тамбовская казначейша» и «Кавказский пленник». Режиссер Наталья Зубкова определила жанр спектакля как «мистическая феерия».

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

22 июня в 18:00 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова — драма «Не покидай меня». Капитан Михасев возглавляет специализированную разведывательную группу, состоящую из девушек. Вчерашние школьницы должны проникнуть на узел связи вражеской армии и парализовать его работу.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

22 июня в 19:00 в большом зале театра им. В. В. Тхапсаева (Владикавказ) покажут спектакль «В списках не значился». Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Главный герой, не зачисленный в личный состав Брестской крепости, вступает в бой с фашистами.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» идут показы приключенческой комедии «На деревню дедушке». 10-летний Владик отправляется в деревню к родственнику, которого никогда прежде не видел. И все время мечтает вернутся в город для участия в конкурсе.

Стоимость билетов — от 240 руб. (6+)

Еще одна премьера — мелодрама «Материалистка». Люси убеждена, что знает о любви абсолютно все. Она помогает людям встретиться, но сама не спешит создавать пару. Все меняется, когда в героиню влюбляется миллионер Рэнди.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

В кинотеатрах «Салют Юг», «Салют Центр» и «Этажи» — спортивная драма «Больше чем футбол». На Кубок Европы вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии поедет ранее расформированная сборная России. У Федерации футбола сего две недели, чтобы собрать команду.

Стоимость билетов – от 280 руб. (12+)

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Чем еще можно заняться

21 июня в 18:00 в парке Культуры и отдыха Ставрополя состоится Mexican Carnival («Мексиканский карнавал»). Организаторы обещают отдыхающим веселые танцы под зажигательную латино-американскую музыку.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

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