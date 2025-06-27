Данные отдаляются от центра

Московский регион продолжает сталкиваться с дефицитом мест в центрах обработки данных (ЦОД). Хотя инвесторы, несмотря на высокие кредитные ставки, продолжают вводить новые мощности, растущий спрос опережает предложение. Пока большая часть рынка ЦОДов сосредоточена в Москве из-за ее близости к крупным заказчикам и наличия инженеров нужной квалификации. Однако в столице рынок близок к насыщению, и скоро доля объектов за ее пределами начнет расти, что также связано с растущим спросом бизнеса на требующий мощностей искусственный интеллект.

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Прирост за счет ИИ

Как показало совместное исследование консалтингового агентства iKS-Consulting и дистрибутора услуг colocation 3data, в Московском регионе практически не осталось свободного предложения в этом сегменте для крупных заказчиков. Все площадки, которые были сданы в эксплуатацию в 2023–2024 годах, уже заполнены, небольшая свободная их часть может удовлетворить только розничных клиентов. А спросу на большие объемы соответствуют только сданный в начале этого года ЦОД DC N1 в телекомплексе НТВ и вводимые в первом полугодии новые мощности IXcellerate.

Стоимость услуги colocation в Москве за последний год выросла на 30%, говорит гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала. По его словам, дефицит предложения на рынке коммерческих ЦОДов — явление не новое, однако в последние годы тренд усиливается. «Связано это с ростом спроса: увеличилось число компаний, использующих облачные сервисы и работающих с большими объемами данных, что привело к повышению потребностей в инфраструктуре»,— добавляет он.

Драйвером роста спроса на услуги ЦОДов стали и приложения с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которые требуют все больших мощностей, говорит руководитель направления ЦОД центра сетевых решений «Инфосистем джет» Всеволод Воробьев. Для таких задач нужна аренда не одной, а как минимум 30 стоек в colocation-центре, уточнил он.

«Поставить 30 высоконагруженных стоек бывает затруднительно, так как это тянет за собой значительные изменения всего инженерного ландшафта — от дополнительных мощностей до сложных систем охлаждения. Большинство colocation-провайдеров к этому не готовы, а заказчику это нужно»,— объясняет господин Воробьев.

Даже по наиболее пессимистичным оценкам рынок ЦОДов в России будет ежегодно расти минимум на 10%, оценивает директор департамента инженерных и мультимедийных сетей КРОК Сергей Пауков.

Компании переходят на облачные решения и гибридные модели IT-инфраструктуры, продолжается внедрение ИИ, больших данных, интернета вещей, требующих все больше вычислительных мощностей.

Рост спроса на услуги центров обработки данных — мировая тенденция, добавляет аналитик инвестиционной компании «Финам» Леонид Делицын. По данным Gartner, в 2024 году этот глобальный рынок увеличился на 40%, до $329 млрд. «Правда, на ЦОДы для ИИ приходится пока только $15 млрд, однако к концу десятилетия будет уже около $100 млрд. Именно ИИ — главный драйвер роста рынка»,— говорит эксперт.

Курс на децентрализацию

Основная часть российских ЦОДов сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Это обусловлено в первую очередь высокой концентрацией конечных пользователей цифровых сервисов в этих городах — бизнес размещает IT-инфраструктуру в локациях, наиболее приближенных к клиентам, чтобы минимизировать задержку при работе с его продуктом, объясняет директор направления дата-центров Selectel Илья Михайлов. Сейчас места в Москве, в пределах МКАД, почти не осталось, а значительному расширению уже существующих площадок может помешать недостаток электроэнергии, спрос на которую в столице и Санкт-Петербурге растет высокими темпами из-за популярности ИИ и цифровизации экономики, добавляет он. «Если стандартная серверная стойка для более базовых задач требует 5–10 кВт, то оборудование для машинного обучения, задействующее мощные графические ускорители и современные производительные процессоры, потребляет 40 кВт на стойку и выше»,— объясняет эксперт.

При этом нельзя сказать, что стойко-мест или электроэнергии для ЦОДов не хватает по всей России, уточняет господин Михайлов.

За пределами Москвы и Санкт-Петербурга в дата-центрах, наоборот, наблюдается профицит. Это создает благоприятные условия для потенциального «переезда» IT-инфраструктуры компаний в регионы.

В какой-то момент Москва переполнится и не будет иного варианта, кроме как размещаться в других локациях, соглашается Всеволод Воробьев. «В основном это такие крупные города, как Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и так далее. При этом стоит отметить, что в соседних с Московской областью регионах, где есть хорошие высокотехнологичные ЦОДы, заказчики не спешат размещаться, площади зачастую простаивают. Важна не столько локация, сколько транспортная доступность, наличие каналов связи»,— напоминает господин Воробьев.

У colocation-провайдеров и компаний, строящих собственные ЦОДы, на выбор локации влияют разные параметры, говорит Всеволод Воробьев. Для первых ключевую роль играет логистика — заказчики не будут уходить в ЦОДы со сложным географическим положением хотя бы потому, что их удаленное администрирование до сих пор затруднительно, особенно в условиях импортозамещения. В colocation-центре должен находиться высококвалифицированный инженер и центрами таких технических компетенций сейчас являются крупные города — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск, считает господин Воробьев.

Перспективными для строительства ЦОДов являются северные регионы за счет фрикулинга — возможности использования холодного наружного воздуха для охлаждения систем, отмечает Сергей Пауков. В пользу потенциального расширения спроса в регионах говорит и необходимость для ряда геораспределенных компаний строить свои дата-центры в непосредственной близости к отдаленным производственным площадкам, добавляет он.

Региональные власти стараются заинтересовать инвесторов ЦОДов построить объекты у них. Они предоставляют компаниям налоговые льготы и субсидии, чтобы привлекать вложения в IT-сферу. Также в нестоличных субъектах РФ улучшается качество телекоммуникационной инфраструктуры, говорит Илья Хала.

Обработка по расчету

Строительство дата-центров может значительно активизироваться при снижении ключевой ставки ЦБ (20% на 16 июня), что сделает кредиты для бизнеса более привлекательными. Однако, как считает Илья Михайлов, компании даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики демонстрируют рентабельность проектов за счет оптимизации затрат и эффективного долгосрочного планирования.

Объемы инвестиций в строительство ЦОДов зависят от специфики компании и масштабов проекта: для крупных центров это десятки миллиардов рублей, тогда как серверную комнату можно построить за 100 млн руб., оценивает Всеволод Воробьев. Сроки окупаемости тоже могут быть очень разными, они зависят от коммерческой модели, которую предлагает ЦОД,— colocation или облачные услуги.

«На стоимость владения и окупаемость ЦОДов влияют курс доллара, тарифы на электричество. По нашей оценке, сроки окупаемости проектов при грамотной эксплуатации и успешной коммерческой реализации услуг — примерно от четырех до шести лет»,— отмечает господин Воробьев.

По словам Леонида Делицына, период окупаемости крупного ЦОДа может достигать и 10–15 лет.

«Несмотря на волатильность экономики, спрос продолжает расти, а рынок отвечает введением новых площадок. Понятно, что снижение стоимости заемных средств сделает инвестклимат более благоприятным, но в текущих реалиях фокусом должно быть снижение CAPEX, например благодаря использованию модульных/контейнерных решений при строительстве дата-центров»,— отмечает Сергей Пауков.

Ряд крупных проектов из-за высокой ключевой ставки если не заморозили полностью, то по крайней мере отложили, напоминает Всеволод Воробьев. Но в такой ситуации оказались в основном компании, у которых финансовая модель построена на кредитах, а это только часть рынка. «Компании, у которых есть большие оборотные средства, в частности ритейл, банки, промышленность, в ряде случаев не останавливали свои программы развития ЦОДов. В некоторых случаях они активно наращивают мощности, а в исключительных — немного скорректировали свои программы развития»,— подчеркивает эксперт.

Однако другой проблемой остается ипомпортозамещение сегмента ЦОДов. «Все более или менее крупные colocation-ЦОДы раньше строились с применением иностранного оборудования, например Schneider Electric, Vertiv, безусловно надежного, но после 2022 года оно осталось без сервиса. А срок жизни ЦОДа не один год, и поддерживать такое оборудование без вендорского сервиса — определенный риск. В первую очередь это касается программного обеспечения. Когда ПО нового инженерного комплекса выходит из строя, происходят нештатные ситуации — это большая проблема. Доработать его можно, как правило, только с производителем, хотя мелкий ремонт реален. Поэтому при проблемах с оборудованием приходится брать крупные узловые элементы других производителей, обеспечивать их работу. Такие истории случаются, и это понижает надежность всего комплекса в разы»,— объясняет Всеволод Воробьев.

По мнению Сергея Паукова, решающую роль в развитии рынка ЦОДов сыграют активно обсуждаемые властями меры по льготному кредитованию, освобождению от налога на добавленную стоимость, субсидированию энерготарифов. Также, по его словам, полезной может оказаться система оценки надежности центров, которую вводит Минцифры,— она упростит в перспективе выбор для госзаказчиков.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 июня на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) предложил также рассмотреть возможность установления специальных льготных тарифов на электроэнергию для центров обработки данных. А Минцифры еще весной прошлого года предлагало распространить льготное кредитование на сферу строительства ЦОДов. С такой инициативой выступал глава министерства Максут Шадаев. Предполагалось, что льготная ставка может составить до 5%, а займы с господдержкой будут использовать для покупки инженерной инфраструктуры российского производства — «железа», климатической техники, противопожарных систем и источников бесперебойного питания.

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Николай Афанасьев