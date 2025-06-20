203 портовика получили награды в 23-й день рождения компании «ОТЭКО»

203 сотрудника ОТЭКО — оператора навалочного и наливного терминалов в порту Тамань — получили награды за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие предприятия и промышленности Темрюкского района и Таманского сельского поселения. Торжественное награждение портовиков, которые добились наиболее высоких результатов в работе, прошло на праздничном мероприятии в честь 23-летия компании в таманском Доме культуры «Юность».

Фото: пресс-служба ОТЭКО

«Работа в порту только на первый взгляд может показаться однообразной: принять груз, сформировать на складе судовую партию, перевалить несколько десятков тысяч тонн угля, серы или нефтепродуктов на подошедшее морское судно. Однако каждый день работы порта — это новая история, и это всегда история про людей,— обращает внимание Сергей Торопов, заместитель генерального директора / операционный директор ОТЭКО.— Сегодня в истории многих сотрудников вписана еще одна глава — о заслуженном признании со стороны коллег, ведь именно они выбрали самых достойных — сказали, что человек, который работает рядом со мной, в этот год внес наибольший вклад в общее дело».

Благодарности глав Темрюкского района и Таманского сельского поселения получили 10 сотрудников ОТЭКО. Успехи 16 работников отмечены наивысшей наградой предприятия — их портреты занесены в Галерею почета. Еще 120 специалистов отмечены на Досках признания в различных подразделениях и службах компании, а 59 сотрудников получили корпоративные грамоты.

«На предприятии я работаю уже 19 лет, и сегодня у меня в руках очень серьезная награда — от главы Темрюкского района,— делится впечатлениями Александр Юрченко, начальник ремонтно-строительного участка административно-хозяйственного управления.— Мой руководитель и моя бригада по ремонту и обслуживанию бытовых помещений — считаю, лучшие не просто в порту Тамань, а во всем Краснодарском крае. Вместе мы та самая команда, которая проявляет хозяйственность, обеспечивает результативность, стремится к развитию и, главное, работает безопасно».

За прошедшие 23 года сотрудники ОТЭКО создали в степи Таманского полуострова «с нуля» логистический хаб мирового уровня, много раз ставили и переписывали рекорды погрузки угля на морское судно за сутки, а также рекорды зачистки железнодорожных вагонов после выгрузки серы. Организовали работу железнодорожной инфраструктуры в порту так, что более 80% порожних вагонов возвращаются напрямую на станцию погрузки, минуя переформирования по пути следования. В настоящее время команда предприятия продолжает строительство склада минеральных удобрений на 300 тыс. тонн, который претендует на звание самого крупного в мире.