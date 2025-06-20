В Дагестане возбудили дело за экстремистские призывы
В Дагестане возбудили уголовное дело против местного жителя по статье по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам следствия, житель региона опубликовал в мессенджере Telegram призывы к совершению террористических актов. Публикации содержали призывы к уничтожению культовых сооружений, а также к убийствам сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления и выясняют причастность других лиц к данному инциденту.