В Адлере изъяли 2 тонны контрафактного алкоголя

В Адлерском районе Сочи правоохранители совместно с районной администрацией обнаружили и конфисковали около 2 т контрафактного алкоголя, который хранился и продавался без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Рейд провели сотрудники районной администрации вместе с участковыми и полицейскими УВД по городу Сочи. По адресу улица Демократическая, 27 специалисты выявили незаконное хранение и реализацию спиртных напитков без документов, подтверждающих законность производства и распространения продукции.

Конфискованный алкоголь направят на экспертизу. По ее результатам виновного привлекут к административной или уголовной ответственности.

Жители могут сообщать о нарушениях правил продажи алкоголя в полицию по телефонам 102 или 112, а также в департамент курортов, туризма и потребительской сферы по номеру 266-06-06, добавочный 1623.

С января по апрель 2025 года в Сочи проведено около 340 рейдов, направленных на борьбу с нелегальной торговлей. В результате этих мероприятий составлено более 1,2 тыс. административных протоколов, а общая сумма взысканных штрафов достигла 1,3 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что полицейские отдела по исполнению административного законодательства УВД Сочи обнаружили склад с крупной партией немаркированного алкоголя на улице Донской. В ходе операции изъято приблизительно 3 т пива и сидра без необходимых документов

Мария Удовик