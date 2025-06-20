В Пензе наказали председателя правления ТСЖК за получение коммерческого подкупа

В Пензе суд вынес приговор в отношении бывшего председателя правления ТСЖК по уголовному делу о получении коммерческого подкупа (ч. 6 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Согласно релизу, с ноября 2020 года по февраль 2021 года фигурантка получила не менее 30 тыс. руб. от жителя Пензы за преимущественное заключение товариществом договоров подряда с его компанией и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Фирма занимается строительством.

Фигурантка признала свою вину. По решению суда 70-летняя жительница Пензы получила один год лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов