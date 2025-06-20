В Казани пенсионерка потеряла 500 тысяч рублей из-за мошенников
78-летняя жительница Казани лишилась около 500 тыс. руб. после звонка якобы из поликлиники с предложением пройти диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.
В Казани пенсионерка потеряла 500 тыс. рублей из-за мошенников
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Мошенники представились сотрудниками медучреждения и попросили женщину продиктовать паспортные данные. После этого на телефон пенсионерки стали приходить коды, которые она передавала звонившему. Затем к разговору подключился якобы представитель Росфинмониторинга, который сообщил о попытке снять деньги со счета и необходимости их «обезопасить».
Поверив мошенникам, женщина сняла деньги в банкомате, упаковала их в картонную коробку и передала неизвестному мужчине у подъезда. Только после этого пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.