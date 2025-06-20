«Коляда-Plays», «Безумные дни» и группа «КняZz»

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить фестивали джаза «Лето — Сосны — Джаз» и классической музыки «Безумные дни», услышать неоклассику и группу «КняZz». В музеях — узнать про литье Кусинского завода и познакомиться с проектом 53-этажной статуи Эрнста Неизвестного. В театрах — посетить спектакли фестиваля «Коляда-Plays» и увидеть премьеру театра «Провинциальные танцы». В кино — посмотреть фильм Инги Шепелевой «Белый пароход» и премьеру этого года «Материалистка» режиссера Селин Сон.

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Концерты

Джазовый клуб EverJazz 21 июня проведет XII Международный фестиваль EverJazz «Лето — Сосны — Джаз» на базе отдыха «Иволга». Это масштабный джазовый open-air с двумя сценами. На центральной сцене выступят уральские группы NUGGERS, TRBLZ Band, Funk Power, Red Satchel, The Travelling Orchestra, а завершит вечер фанковый джем с Funky Bizness Gang. Хедлайнеры — кубинские коллективы Global Jazz Quartet и Ozzie Blunts & Alejandro Delgado. Для гостей организованы лекции и мастер-классы по музыке и искусству, ярмарка hand-made, детская зона и фуд-корт от популярных ресторанов. Стоимость билетов — 3,5 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 25 июня пройдет концерт произведений неоклассики при свечах. В программе — Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, саундтреки к мультфильмам Хаяо Миядзаки, композиции исполнительниц Уитни Хьюстон и Адель. Атмосферу создаст тысяча свечей, расставленных в зале. Стоимость — от 1,6 до 3,5 тыс.

В Екатеринбурге 27 июня пройдет масштабный фестиваль Ural Music Night. На более чем 100 площадках выступят больше 1 тыс. артистов. Хедлайнеры фестиваля — Sqwoz Bab, Сергей Бобунец, Вячеслав Малежик, Niletto, Кай Метов, АК-47. Вход на все площадки для зрителей бесплатный.

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В Свердловской филармонии 26 июня откроется фестиваль классической музыки «Безумные дни». 27 июня на площадках фестиваля прозвучат, в частности, Шоссон и Дебюсси в исполнении симфонического оркестра, Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский в исполнении симфонического хора, Гендель и Пьяццолла в дуэте гитары и мандолины, Бах и Мендельсон в органном звучании. Стоимость билетов начинается от 300 руб.

В МТС Live Холле 27 июня состоится концерт группы «КняZz». Концертный тур группы в 2025 году «Ангел и Демон» посвящен 15-летию коллектива. В программе — лучшие песни со всех альбомов с упором на новый материал и редко исполняемые композиции, а также хиты из репертуара группы «Король и Шут». Шоу дополнено современными аранжировками, 3D-видео с персонажами песен и эффектными сценическими элементами для полного погружения в атмосферу мистической борьбы света и тьмы. Билеты стоят от 3 до 4,5 тыс.

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Выставки

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса» по выставке, на которой представлено более 300 произведений кусинского художественного литья из чугуна, датированных XIX–XX веками. Ксения Гилева расскажет об истории Кусинского завода, технологических особенностях литья и выдающихся мастерах этого производства. Вход — по билету в музей стоимостью 400 руб. (200 руб. льготный).

В Ельцин-центре продолжает работу экспозиция «История одного экспоната: Новая Статуя Свободы», рассказывающая о скульптуре, которая должна была стать монументом «Статуя Свободы Азии» в Астане (Казахстан) на одной оси с Президентским дворцом. Она планировалась как многофункциональный высотный комплекс, расположенный на 53 этажах, но проект не реализовали. В фойе Ельцин-центра можно увидеть саму скульптуру, которая должна была лечь в основу проекта, а также эскизы и информацию о нем. Посещение бесплатное, экспозиция продлится до 13 июля.

В креативном кластере «Л52» 22 июня пройдет вечер памяти главного хранителя сокровищ древнего Херсонеса — Станислава Стржелецкого. Актер и управляющий кластером «Л52» Николай Нечаев прочитает на мероприятии фрагменты отчета о том, как Стржелецкий перевозил из Крыма на Урал ценные музейные экспонаты. Кроме того, на вечер приглашена внучка Станислава Стржелецкого, которая расскажет семейные истории и легенды о своем дедушке. Вход — по билету в музей от 100 руб.

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Спектакли

В «Коляда-театре» 21-22 июня сыграют спектакли «Научи меня любить» тверского «Быстрого театра», «Огневушка-Поскакушка» (московский театр «Мастерская на Кулишках») по пьесе Ярославы Пулинович на основе сказов Бажова, «Звездопад» екатеринбургского Камерного театра и «Русская смерть» в постановке «mini театра» из Челябинска.

В парке Литературного квартала 22 июня пройдет уличный спектакль H2O пермского театра «Туки Луки» в рамках фестиваля «Коляда-Plays». Постановка — интерактивное приключение для тех, кто готов стать частью действа. Туристы-авантюристы и жители страны Туки-Луки вовлекают прохожих и зрителей в комедию, трагедию или фарс, где жанр зависит от публики. Тема спектакля — вода, символ глубины и переменчивости человеческой души. Вход свободный.

На театральной платформе «В центре» (Ельцин-центр) 23 июня покажут моноспектакль Марины Гапченко «Горбатая» в постановке Екатерины Вяликовой (независимый театр «Тут»). В основу легла пьеса Ярославы Пулинович. Главная героиня Светка — типичная женщина 90-х, живущая по старым законам, посвящая себя заботам семьи и других, но забывая о собственном счастье. Режиссер отмечает, что Светка узнаваема каждому, ведь многие живут чужими заботами, не замечая своих, и лишь когда сами станут счастливы, смогут сделать счастливыми близких. Несмотря на внешние ограничения и жизненные трудности, Светка счастлива, проживая множество жизней, но при этом не имея своей собственной. Вход — 700 руб.

23-27 июня в рамках фестиваля «Коляда-Plays» покажут спектакли «Серая шейка» Нижнетагильского театра кукол, «Зося» тюменского театра «Ангажемент», «В Москву — разгонять тоску» в постановке ВГИК-Театра, «Девушки в любви» иркутского театра «Новая драма», «Курица» пермского театра «Век жизни» и другие. Спектакли сыграют в Камерном театре, Театре кукол, Театре юного зрителя, площадке ЕГТИ и в «Коляда-театре».

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На сцене театра современной хореографии «Провинциальные танцы» 25 и 26 июня пройдут премьерные показы спектакля «Зримая тьма» постановщика Владислава Мирошниченко. Это постановка о борьбе с депрессией и кризисом среднего возраста. Спектакль передает идею сражения с внутренними страхами и поиском света в темноте. Премьера в исполнении солистки Ники Калининой войдет в программу вечера современной хореографии, завершающего 35-й сезон театра. Билет стоит от 800 до 2 тыс. руб.

В Музее андеграунда 26 июня в рамках фестиваля «Коляда-Plays» пройдет променад-спектакль «Все что угодно», созданный специально для пространства музея. Он погружает зрителей в мир русского художественного андеграунда, рассказывая истории известных художников Свердловска, Москвы и Ленинграда. Для создания постановки авторы изучали экспонаты музея почти год. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

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Кино

В кинозале Ельцин-центра 21 июня покажут фильм Инги Шепелевой «Белый пароход» (2022). Это режиссерский дебют о поиске истинного пути и взаимопонимания между народами через историю любви. Фильм основан на одноименной повести Инги Шепелевой и получил гран-при конкурса «Зеленый экран» и награду за лучшую операторскую работу на фестивале «Алафейская гора». Стоимость билета — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра с 26 июня начнутся показы фильма Селин Сон «Материалистка» (2025) на английском языке с субтитрами. В ролях — Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль. Это история женщины, для которой материальные ценности и внешний успех стали смыслом жизни. Она живет в мире вещей и статусов, забывая о настоящих чувствах и внутреннем мире. Эта картина о поиске баланса между внешним блеском и глубиной души, о том, как важно не потерять себя в погоне за иллюзией счастья. Билет можно приобрести за 350 руб.

Лекции

В субботу, 21 июня историческом особняке на Карла Маркса, 20 продолжится фестиваль «По краям» издательства Ad Marginem. С 12 до 20 часов можно будет купить книги издательства на распродаже. В рамках фестиваля пройдут лекция исполнительного директора издательства Ad Marginem Кирилла Маевского «Живее всех живых: книгоиздание в XXI веке», паблик-ток «Актуальные практики современной моды» с руководителем направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анзором Канкуловым и стилистом Машей Рыбой, а также лекция начальника редакционно-издательского отдела театра Урал Опера Балет Александра Рябина «О молотке, о мастере». Завершится вечер концертом академической музыки. Вход свободный.

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В креативном кластере «Л52» 21 июня пройдет лекция Артема Коробкина «Великая Отечественная война в Крыму». На лекции Артем Коробкин расскажет про исторические события времен Великой Отечественной войны, произошедших в Крыму и на близлежащих территориях: обороне Севастополя, Керченском десанте, Аджимушкайских каменоломнях и освобождении полуострова. Билет стоит 400 руб.

В образовательном центре Ельцин-центра 22 июня пройдет лекция кандидата биологических наук Дмитрия Кривошеева «Геном и искусственный интеллект». Он расскажет, как алгоритмы помогают редактировать и изучать ДНК и как последние открытия в генетике меняют сельское хозяйство, медицину и другие сферы жизни. Вход свободный по регистрации.

Подготовила Анна Капустина