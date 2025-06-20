Музыка, медитация или музей

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить фестивали и концерты, посмеяться над шутками «стендаперов», побывать на лекции или заняться медитацией. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов»



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

21 июня в 15:00 в кинозале Ростовской публичной библиотеки состоится концерт «Россия – любовь моя» вокального ансамбля «Лира». В программе — произведения русских композиторов.

Вход — свободный (6+).

21 июня в 18:00 в Ростовской филармонии состоится классик-концерт «Душа настроена на песни». Перед зрителями выступят лауреаты международных конкурсов Кнарик Закарьян и Игорь Харитонов, им будут аккомпанировать пианистка Анастасия Таран и баянист, заслуженный артист России Юрий Шишкин.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+).

21 июня в 22:00 в клубе «Эмбарго» начнется фестиваль электронной музыки Zhara Pool Fest. Гостей ждут четыре музыкальные арены под открытым небом и большой бассейн с подогревом, световые инсталляции и интерактивные шоу.

Стоимость билетов — от 4300 руб. (16+).

22 июня в 20:00 в клубе «Эссе» — программа «Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова & студенты». Это возможность услышать талантливых учащихся профиля «Инструменты эстрадного оркестра» кафедры «Креативные индустрии» Донского государственного технического университета.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

Вверх

Какие спектакли посетить

21 июня в 18:00 на сцене Музыкального театра представят оперетту «Сильва». Этой всемирно известной истории на музыку И. Кальмана уже более ста лет. Артисты музтеатра предложат зрителям свою версию полюбившейся оперетты.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

21 июня в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — комедия «Заходите, раз пришли». Спектакль по рассказам Василия Шукшина, в котором есть народный юмор, искренность, доброта и мудрость.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

21 июня в 19:00 на сцене театра «Человек в кубе» — спектакль «Три высокие женщины» по пьесе английского драматурга Эдварда Олби. Три героини — одной 92 года, второй — 52, третьей — 26 лет. Но, по сути, один человек в разные периоды своей насыщенной жизни.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы приключенческой комедии «На деревню дедушке». Сюжет: 10-летний Владик — гений нейросетей и мастер по избавлению от нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться в деревню к деду, которого ни разу в жизни не видел.

Стоимость билетов — от 460 руб. (6+)

Еще одна новинка — мелодрама «Материалистка». Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Но соединяя сердца, сама она остается «убежденной холостячкой». И тут за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

21 июня в 14:00 в Историческом парке «Россия — моя история» в рамках бесплатных показов «Кино. Лето. Триколор» состоится демонстрация фильма «Диана: История любви», премьера которого состоялась в 2013 году. Биографическая драма от двух последних годах жизни принцессы.

Вход свободный (12+).

Вверх

Чем еще можно заняться

20 июня в 19:00 в пространстве «На высоте» состоится кинолекторий с Полиной Лариной «Красотка». О том, как создавалась в Голливуде история современной Золушки.

Стоимость билетов — 1000 руб. (16+).

С 20 июня до 14 июля, с 10:00 до 18:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств проходит персональная выставка Игоря Венского «63 истории». В экспозиции — четыре авторских цикла, каждый из которых посвящен отдельной теме и был создан в период с 2000 года по 2025-й. Всего — более 60 живописных работ.

Стоимость билетов — 400 руб. (12+).

20 июня в 22:00 в пространстве Flash Bar резиденты ростовского объединения FlashStandUp проверяют новый материал. Среди выступающих — чемпионы Высшей лиги КВН Сергей Миленин и Андрей Исаев.

Стоимость билетов — 600 руб. (16+).

21 июня в 16:00 в здании Союза художников России откроется выставка Юрия Джиналиева «В преддверии праздника». Каждая картина — как мгновение жизни человека.

Вход — свободный (12+)

21 июня в 19:00 в БЦ «Купеческий двор» состоится вводное занятие по медитации с живой музыкой. Оно посвящено Международному дню йоги.

Вход — свободный (12+)

22 июня в 18:00 специалисты SupSerfCenter организуют прогулку на САП-бордах. Организаторы пояснили, что в стоимость участия входит прокат полного комплекта оборудования и сопровождение инструктора.

Стоимость участия — 1700 руб. (16+)

Вверх