В Самарской области стартовала всероссийская кампания «Продвижение безопасности»

В Самарской области началась всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Программа призвана повлиять на формирование культуры безопасного поведения на дорогах и снижение аварийности с участием пешеходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 2024 году в Самарской области произошло 853 ДТП с участием пешеходов. Это составило 28,1% от общего числа всех ДТП на территории региона. В них погибло 73 человека, еще 808 пешеходов получили ранения.

В рамках кампании, которая будет реализована в 40 российских регионах, планируется провести комплекс мероприятий для пешеходов и водителей. Одной из ключевых является детская аудитория.

Андрей Сазонов