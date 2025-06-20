В Саратове повторно объявили аукцион на благоустройство Детского парка

Администрация Заводского района Саратова и МБУ «Садово-парковое» повторно объявили аукционы на проведение работ по благоустройству Детского парка и созданию мини-скверов на местах снесенных домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

В ходе оперативного совещания господин Исаев поручил всем руководителям структурных подразделений мэрии держать на личном контроле подготовку конкурсной документации. Он потребовал от них сопровождать реализацию проектов на всех этапах.

Глава Саратова напомнил, что в минувшем месяце посетил село Широкий Буерак Гагаринского района. Местные жители жаловались на неудовлетворительное состояние автоподъезда к населенному пункту. Было решено отремонтировать наиболее изношенные участки. Михаил Исаев подчеркнул, что накануне департамент Гагаринского района разместил аукцион на ремонт дороги. Он поручил главе района лично проконтролировать выполнение конкурсных процедур и ремонтные работы.

Павел Фролов