ПСБ и ВЭБ.РФ поддержат производство первого в России электромобиля «Атом»

ПСБ, ВЭБ.РФ и АО «КАМА» в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали договор синдицированного кредитования на сумму 24 млрд рублей для запуска электромобиля «Атом» в серийное производство. Свои подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, и Игорь Поваразднюк, генеральный директор АО «КАМА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

«Атом» станет первым отечественным серийным электромобилем, созданным в России с нуля. Автомобиль будет обладать запасом хода до 500 км и разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. «Атом» оснастят собственной электронной архитектурой: кибербезопасной операционной системой «Атом ОС», цифровым маркетплейсом и уникальным идентификатором «Атом ID». Управление электромобилем будет производиться с помощью руля с сенсорным дисплеем, голосового помощника и проекции дополненной реальности на лобовом стекле (AR HUD).

«ПСБ уже много лет поддерживает российский автопром и принимает участие в его развитии. Наш совместный проект направлен на укрепление локализации производства и вносит существенный вклад в развитие отечественных поставщиков компонентов и ПО. Его можно смело назвать инновационным и масштабным , поскольку он соответствует Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года. Мы продолжим развивать сотрудничество с ВЭБ. РФ и российскими производителями в целях поддержки приоритетных отраслей экономики»,— сказал Петр Фрадков.

«Это амбициозный проект, призванный подтвердить возможности российской промышленности в области высоких технологий. Правительство признало проект приоритетным и включило его в программу "Фабрики проектного финансирования". Этот инструмент позволяет предоставлять проекту государственную субсидию на компенсацию роста ключевой ставки на всем сроке кредитования. Мы расширяем пул финансовых партнеров в проектном финансировании — к организации синдицированного кредитования в рамках "Фабрики" присоединился ПСБ»,— отметил Игорь Шувалов.

«За короткий срок команде "Атома" удалось с чистого листа построить электромобильную платформу, разработать современную цифровую архитектуру автомобиля и создать предсерийные прототипы. Теперь вместе с ПСБ и ВЭБ мы с уверенностью вступаем в новый важный этап — индустриализацию и запуск серийного производства первого серийного отечественного электромобиля»,— резюмировал Игорь Поваразднюк.