ВТБ одобрил инвестпроекты в сфере туризма на 128 млрд руб. Льготные кредиты получат более 50 проектов. В кредитном портфеле банка по госпрограмме лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Нижегородская область и Хабаровский край. Об этом сообщил на ПМЭФ член правления ВТБ Руслан Еременко. Программа инвестпроектов в сфере туризма запущена правительством в 2021 году. Она охватывает не только гостиницы, но и парки развлечений, аквапарки и горнолыжные курорты. Нынешний отбор проектов уже четвертый в рамках госпрограммы.

«Аэрофлот» рассчитывает сохранить пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщил глава компании Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, для этого в июне прошлого года был внедрен проект «Шаттл», частота полетов составляет 70 рейсов в день. За первый год существования программы «Аэрофлот» перевез более 3,2 млн пассажиров.

Объемы выдачи ипотеки в России сократились более чем на 50% с начала 2025 года на фоне заградительных ставок. Об этом в интервью ТАСС в ходе ПМЭФ сообщил заместитель министра строительства Никита Стасишин. По его словам, многое зависит от того, какой будет дальше ситуация с экономикой, инфляцией, действиями ЦБ.