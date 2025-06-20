Самарский Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от купания на двух пляжах

На пляжах Самары и Новокуйбышевска обнаружены пробы воды, не соответствующие микробиологическим нормам. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

В частности, в Самаре отклонения от микробиологических норм зафиксированы на пляже второй очереди набережной, а в Новокуйбышевске аналогичная ситуация сложилась на озере Орловское. При этом патогенная микрофлора в указанных рекреационных зонах не выявлена, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям.

Роспотребнадзор рекомендовал местным властям и эксплуатирующим организациям установить аншлаги, запрещающие купание. Население также призвали быть осторожными и ограничить купание на указанных пляжах и в неорганизованных местах.

Ведомство провело мониторинг воды в регионе в период с 11 по 20 июня и исследовало 39 проб на микробиологические показатели, 54 пробы на инфекционные заболевания, 27 проб на паразитологические показатели и девять проб из рекреационных водоемов.

Георгий Портнов