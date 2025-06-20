Челябинский производитель круп построит элеватор за 1,2 млрд рублей

Компания «Ресурс» (Челябинская область, владеет брендом «Увелка») намерена построить элеватор для хранения зерна. Планируемый размер инвестиций в проект составит 1,2 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали директор «Ресурса» Виталий Зяблин и губернатор Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый элеватор позволит увеличить объем хранимого зерна с 50 тыс. до 160 тыс. т. За счет этого вырастят производство и экспорт продукции.

В 2021 году ООО «Ресурс» также запустило в Челябинской области производственно-логистический комплекс общей площадью 61 тыс. кв. м. Он состоит из цехов по производству овсяных хлопьев и переработке гречихи, зернохранилища и складов. Общая стоимость строительства составила более 8 млрд руб.

Предприятие «Ресурс» создано в 1990-е годы в Увельском районе Челябинской области. Компания является одним из самых крупных производителей круп в России. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году организация получила выручку от продаж в размере более 13,8 млрд руб., чистую прибыль — 266 млн руб. «Ресурс» направляет свою продукцию в Индию, государства Африки, Вьетнам, Китай, а также в другие страны Азии. Компания занимает 85-90% отечественного экспорта овсяных хлопьев.

Ольга Воробьева