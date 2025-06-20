Ростехнадзор провел учения на шахте в Ростовской области

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора провело учения на угольной шахте «Дальняя» в Красносулинском районе, проверив готовность персонала АО «Донской антрацит» к ликвидации аварийных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

По информации источника, эксперимент прошел на опасном производственном объекте «Шахта угольная «Объединенная шахта Дальняя» без остановки технологических процессов. В мероприятии участвовали сотрудники военизированного горноспасательного отряда Ростовской области.

Во время тренировки были отработаны действия по спасению людей и ликвидации аварии. Учения показали, что все сотрудники владеют практическими навыками выполнения поставленных задач в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, сообщили в надзорном ведомстве.

Валентина Любашенко