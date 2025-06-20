На развитие сельхозпереработки на Дону выделят около 34,6 млрд рублей

В Азове построят производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна. Реализацией проекта займется компания «Амирост». Соглашение об этом подписали врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и президент группы компаний «РОСТ», гендиректор компании «Амирост» Сергей Рукин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.ru Фото: krasnodar.ru

Объем инвестиций в проект составит около 34,6 млрд руб. Мощность предприятия — 1,2 т кукурузы в сутки с получением крахмала и крахмалосодержащих продуктов.

Вместе с тем, соглашение подписали с производственной компанией «Лидер». В рамках сотрудничества в регионе создадут вторую очередь завода безалкогольных напитков. Объем инвестиций — 1 млрд рублей.

Мария Хоперская