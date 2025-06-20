Пермский «Редуктор-ПМ» мог возглавить арестованный экс-директор саратовского КБ

На должность управляющего директора АО «Редуктор-ПМ» предендовал бывший руководитель АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (Cаратов) Максим Шихалов. Как сообщает «Ъ-Средняя Волга», о планах переезда в Пермь рассказал сам господин Шихалов на судебном заседании, в ходе которого экс-директор предприятия безуспешно обжаловал законность возбуждения в отношении него уголовного дела. Господину Шихалову инкриминируется злоупотребление полномочий при выполнении гособоронзаказа ч. 1 ст. 285.4 УК РФ). Ранее он был министром промышленности Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ

Максим Шихалов по видеосвязи из ОТБ-1 рассказал суду, что заявление о возбуждении уголовного дела было подготовлено в день, когда он написал заявление об увольнении из АО «КБПА» по собственному желанию, чтобы трудоустроиться руководителем в крупное оборонное предприятие в Перми. «На следующий день должен был быть выпущен приказ о назначении меня на новую должность в город Пермь, на более крупный завод. В этот промежуток меня задержали и арестовали», — сообщил господин Шихалов. По данным «Ъ-Средняя Волга», речь идет о пермском АО «Редуктор-ПМ».

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность. Предприятие входит в структуру холдинга «Вертолеты России», которое является подразделением ГК «Ростех».

На минувшей неделе стало известно, что Андрей Белоусов, возглавлявший «Редуктор-ПМ» с 2022 года, покинул должность. Новым управляющим директором предприятия стал Александр Попов, который ранее руководил курским АО «Авиаавтоматика».