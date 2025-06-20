СКР завел дело о причинении вреда здоровью пациентке детской краевой больницы

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после того, как пациентка краевой детской клинической больницы в Краснодаре впала в вегетативное состояние. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело расследуется по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Установлением обстоятельств занимается следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара.

По информации, распространенной в социальных сетях, 14-летняя девочка поступила в медицинское учреждение в апреле с признаками сахарного диабета и находилась в реанимации. После перевода в общее отделение состояние пациентки ухудшилось. Родственники утверждают, что своевременная помощь оказана не была.

Руководитель регионального управления СКР Андрей Маслов поручил взять расследование под личный контроль. Ведомство намерено установить действия персонала и проверить соблюдение стандартов оказания медицинской помощи.

Анна Гречко