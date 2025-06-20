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ВТБ откроет Белгородской области кредитные линии на 10 млрд рублей

ПАО Банк «ВТБ» получило контракты на открытие правительству Белгородской области двух кредитных линий на 4,9 млрд и 5,1 млрд руб. Организация была единственным участником обоих аукционов, она не стала снижать начальные цены контрактов в 1,66 млрд руб. и 1,7 млрд соответственно. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Срок действия каждой линии — 507 дней. Процентная ставка — плавающая.

Уточнялось, что средства требуются на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долгов региона.

Сегодня стало известно, что власти Орла ищут банк для открытия им кредитной линии с лимитом в 315 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 июля.

Алина Морозова

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